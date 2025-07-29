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Таисия Повалий заступилась за Ольгу Бузову: «Равных нет»

Певица Таисия Повалий назвала Ольгу Бузову суперзвездой российской сцены
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Стрингер/РИА Новости

Украинская певица Таисия Повалий в беседе с mk.ru призвала остановить критику Ольги Бузовой.

По словам звезды, Бузова незаслуженно подвергается атакам со стороны хейтеров. Она призвала коллегу не обращать внимания на негативные высказывания.

«Я в восторге от Оли. Эта девочка очень талантливая. Считаю, что она находится абсолютно на своем месте. Бузова — просто суперзвезда. Суперзвезда, которой равных нет», — заявила Повалий.

Артистка призналась, что и сама постоянно сталкивается с травлей в соцсетях. После переезда в Москву она подверглась атаке ботов.

«Завистников много у всех, и про меня в интернете всякое пишут. Я эти комментарии давно не читаю. Они мне уже надоели! Оле нужно делать то же самое. Идти вперед своим путем — и все», — заявила Повалий.

3 июля стало известно, что Таисия Повалий объявлена в розыск на Украине. Ее обвиняют в том числе в «поддержке действий РФ». Знаменитость также внесена в базу украинского экстремистского сайта «Миротворец». Также Ани Лорак и Таисию Повалий лишили статуса заслуженных артисток Украины.

Ранее Дарья Сагалова опровергла слухи о зависимости коллеги по «Счастливы вместе» Захаровой.

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