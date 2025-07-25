«Все хотят треша»: Лазарева назвали «старичком» и призвали реже выступать

Певец Сергей Лазарев сегодня уже мало отличается от Филиппа Киркорова и Николая Баскова – как и они, он слишком часто мелькает на экранах и уже надоел многим россиянам, заявил музыкальный критик Сергей Соседов. В беседе с Общественной Службой Новостей он назвал его «старичком», не способным на желанный для аудитории «треш».

По мнению Соседова, Лазарев относится к плеяде надоевших зрителям артистов, хотя и остается талантливым исполнителем с хорошими вокальными данными. Однако сегодня в цене у аудитории не талант, а эпатаж, убежден эксперт.

«Никто больше не хочет наслаждаться пением, все хотят треша, а эти старички уже не способны на такое», — заявил он.

По мнению критика, Лазарев «приелся» людям, а российская эстрада рискует превратиться в сцену трех артистов наравне с Басковым и Киркоровым. При этом Соседов подчеркнул, что не призывает Лазарева покинуть сцену и перестать радовать фанатов, а лишь просит его «сбавить обороты».

Напомним, до этого Соседов заявил, что многим звездам российской эстрады давно пора завершить музыкальную карьеру и дать дорогу молодым исполнителям. В числе тех, кому стоит поторопиться с уходом на пенсию, он назвал певцов Филиппа Киркорова, Николая Баскова, Валерия Леонтьева и Льва Лещенко.

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