Звезда «Игры престолов» установил мировой рекорд в становой тяге

Актер и спортсмен Хафтор Юлиус Бьернссон, известный по роли гиганта Григора Клигана в сериале «Игра Престолов», установил новый мировой рекорд в становой тяге. Об этом пишет BarBend.

Силач выступил на соревнованиях Eisenhart Black Competition в Германии. Он поднял вес в 505 килограммов. При участии в соревнованиях Бьернссон использовал специальную одежду, а также пояс и ремни. Все это было разрешено правилами.

Ранее спортсмен пробовал установить новый мировой рекорд по становой тяге в Красноярске. Он принял участие в Siberian Power Show.

Хафтор Бьернссон занимается не только актерской деятельностью, но является многократным победителем престижных силовых соревнований, включая турнир «Самый сильный человек планеты».

До этого актер сообщил о готовности сняться в российском кино. Бьернссон уточнил, что ему неважно, в какой стране работать — он смотрит на сам проект. Актер отметил, что пока ему не поступало предложения о съемках в России.

«Если мне понравится сценарий и роль, то, конечно, я бы сто процентов принял участия в съемках фильма в России», — заявил артист.

Ранее минкульт Литвы поддержал спевших на русском языке музыкантов.