Минкульт Литвы поддержал спевших на русском языке музыкантов: «В стране не существует цензуры»

Вице-министр культуры Литвы Виктор Денисенко осудил организаторов фестиваля Klaipėdos šventės в литовском городе Клайпеда за то, что те назвали неуместным выступление на русском языке кавер-группы Loud Fish. Об этом сказано в Telegram-канале «Новая Клайпеда. Новости».

«В Литве не существует цензуры. <…> Cам по себе язык — это нейтральный инструмент. В Литве есть часть национальных меньшинств, для которых русский язык является родным, и как демократическое государство мы должны это уважать», — заявил замминистра культуры страны.

Как добавляется в посте на канале «Волна / Литва», концерт Loud Fish состоялся на прошлой неделе в рамках ежегодного Праздника моря в Клайпеде. Зрители улыбались и смеялись во время выступления артистов, а кампания против них началась уже позднее — когда Klaipėdos šventės призвали в соцсетях «сообщать в полицию, если вновь увидят участников Loud Fish на улицах города».

Позднее депутат горсовета Клайпеды Сергей Мажуга сообщил о намерении уволить главу фестиваля Живиле Путнене, обвинив в ксенофобии.

«Праздник моря — это не страх, не цензура и не полицейский у колонки. Это улыбки, смех, музыка, многоязычный, многокультурный город, в котором каждый может найти себе место», — уверил он.

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