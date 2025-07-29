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Жена Дмитрия Диброва вышла на связь после слухов об измене мужу

Жена Дмитрия Диброва Полина опровергла слухи о разводе с шоуменом
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Михаил Воскресенский/РИА Новости

Супруга телеведущего Дмитрия Диброва Полина прокомментировала слухи о разводе пары в беседе с Super.ru.

«Мы не расстались, просто Дмитрий сегодня улетел в Барселону к друзьям, а я осталась в Москве. Больше никаких новостей у нас нет», — заверила Диброва.

Она назвала сообщения о разводе с мужем слухами.

О том, что Дмитрий Дибров разводится с супругой после 16 лет брака, СМИ сообщили 29 июля. Друг семьи заявил, что возлюбленные расстались из-за разного ритма жизни.

Позже СМИ предположили, что в качестве одной из причин разрыва может быть новый роман Полины Дибровой. Новым возлюбленным женщины, предположительно, оказался друг Дибровых. По сообщениям издания, он «практически увел из семьи» супругу телеведущего.

Телеведущий познакомился со своей четвертой женой в Москве. Полина Наградова (в девичестве. — «Газета.Ru») тогда принимала участие в конкурсе красоты. Она рассказывала, что их роман развивался стремительно, и в 2009 году 19-летняя модель вышла замуж за 49-летнего шоумена. У пары трое общих детей: 16-летний Александр, 11-летний Федор и 10-летний Илья.

Ранее участница Little Big Таюрская призналась, что уже три года замужем за Прусикиным.

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