Причиной развода Дмитрия Диброва мог стать новый роман его жены

Журналисты kp.ru раскрыли возможную причину развода телеведущего Дмитрия Диброва с супругой Полиной.

Как сообщает издание, инициатором разрыва стала жена шоумена. В качестве одной из причин может быть новый роман Полины Дибровой. Новым возлюбленным женщины, предположительно, оказался друг Дибровых. По сообщениям издания, он «практически увел из семьи» супругу телеведущего.

О том, что Дмитрий Дибров разводится с супругой после 16 лет брака, стало известно 29 июля. Друг семьи сообщил, что возлюбленные расстались из-за разного ритма жизни.

«У Полины своя отдельная личная и профессиональная жизнь… Это не основная причина, но разница в возрасте тоже сыграла роль. Полина в расцвете сил и хочет жить на полную катушку в хорошем смысле этого слова. У Дмитрия же совсем другой ритм», — заявили в окружении пары.

Телеведущий познакомился со своей четвертой женой в Москве. Полина Наградова (в девичестве. — «Газета.Ru») тогда принимала участие в конкурсе красоты. Она рассказывала, что их роман развивался стремительно, и в 2009 году 19-летняя модель вышла замуж за 49-летнего шоумена. У пары трое общих детей: 16-летний Александр, 11-летний Федор и 10-летний Илья.

Ранее стало известно, что Дмитрий и Полина Дибровы будут делить особняк на Рублевке в случае развода.