Дмитрий и Полина Дибровы будут делить особняк на Рублевке в случае развода

Шоумен Дмитрий Дибров будет делить с женой Полиной особняк на Рублевке

Телеведущий и шоумен Дмитрий Дибров в случае развода будет вынужден делить дом на Рублевке с женой Полиной. Об этом сообщает портал «Страсти».

Как стало известно изданию, Дибров владеет особняком площадью 1100 квадратных метров. Сам шоумен признавался, что не составлял брачного контракта с супругой и считает это «постыдным». В ходе бракоразводного процесса пара разделит совместное имущество пополам.

Поскольку у Дмитрия и Полины Дибровых несовершеннолетние сыновья, им придется обращаться в суд.

О том, что Дмитрий Дибров разводится с супругой после 16 лет брака, стало известно 29 июля. Друг семьи сообщил, что возлюбленные расстались из-за разного ритма жизни.

«У Полины своя отдельная личная и профессиональная жизнь… Это не основная причина, но разница в возрасте тоже сыграла роль. Полина в расцвете сил и хочет жить на полную катушку в хорошем смысле этого слова. У Дмитрия же совсем другой ритм», — заявили в окружении пары.

Телеведущий познакомился со своей четвертой женой в Москве. Полина Наградова (в девичестве. — «Газета.Ru») тогда принимала участие в конкурсе красоты. Она рассказывала, что их роман развивался стремительно, и в 2009 году 19-летняя модель вышла замуж за 49-летнего шоумена. У пары трое общих детей: 16-летний Александр, 11-летний Федор и 10-летний Илья.

Ранее Арсений Бородин заявил, что ему не интересна жизнь Ивлеевой после разрыва.