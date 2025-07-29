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Анна Asti не исключила идею совместной песни с Севиль

Певица Анна Asti заявила, что пока не хочет записывать фиты с женщинами
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YouTube/Instagram (компания-владелец Meta признана экстремистской организацией)

Певица Анна Asti (настоящее имя — Анна Дзюба) на шоу «Вопрос ребром» ответила, возможна ли в будущем у нее совместная песня с Севиль.

По словам звезды, у нее еще не было фитов с женщинами. Однако она не исключила, что в будущем может реализовать идею совместного трека даже с Севиль.

«Мне кажется, в прямом и в переносном смысле звезды должны сойтись. Все. В целом, могу сказать, что я пока записывала фиты только с мужчинами, и как будто бы мне это очень нравится. И пока что я с девушками не хотела бы записывать фиты. Пока что. А там — хочешь рассмешить бога — расскажи ему о своих планах», — объяснила Asti.

Анна Asti начала свою сольную карьеру в 2021 году, когда ушла из коллектива Artik & Asti. 14 января 2022 года она выпустила дебютный сингл «Феникс». 24 июня 2022-го вышел одноименный дебютный альбом.

Севиль Велиева получила первую популярность после участия в третьем сезоне шоу «Голос». Она выступала на проекте в команде Леонида Агутина. В 2022 году артистка заменила исполнительницу Анну Дзюбу в коллективе Artik&Asti.

В ноябре 2024 года певец Artik (настоящее имя Артем Умрихин) окончательно вышел из состава дуэта Artik & Asti.

По данным SHOT, Умрихин отказался петь в созданном им коллективе даже за пределами России. При этом Севиль выступает под именем группы Artik & Asti одна и берет за 45 минут выступления 6 млн рублей.

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