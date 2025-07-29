Анжелика Агурбаш отложила свадьбу с возлюбленным, которого скрывает

Певица Анжелика Агурбаш призналась в беседе с mk.ru, что была вынуждена отложить свадьбу с возлюбленным.

По словам звезды, на решение повлияли погодные условия, а также то, что многие приглашенные гости улетели в отпуск.

«Свадьба состоится в конце сентября. Мы ее перенесли. Потому что у нас очень много друзей и гостей разъехались по островам. К осени они вернутся. И в конце сентября не так жарко: можно будет потанцевать», — объяснила Агурбаш.

Певица заверила, что у нее уже готово свадебное платье. Она объяснила, что подготовка к торжеству проходит «без нервов».

В начале июля 2025 года Анжелика Агурбаш призналась, что собирается выйти замуж в третий раз, однако не раскрывает своего избранника.

Певица была замужем дважды. Ее первым супругом стал актер Игорь Ленев, с которым звезда прожила два года. В этом союзе появилась старшая дочь певицы Дарья. Затем Агурбаш состояла в отношениях со спортсменом Валерием Бизюком на протяжении шести лет, от которого родила сына Никиту. Вторым мужем исполнительницы оказался предприниматель Николай Агурбаш. Их брак продлился больше 10 лет, в нем появился сын Анастас. С 2012 до 2015 год у певицы был роман с бизнесменом Анатолием Побияхо. Пара была помолвлена.

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