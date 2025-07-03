«Счастье любит тишину»: Анжелика Агурбаш рассказала о подготовке к свадьбе

Певица Анжелика Агурбаш призналась, что собирается выйти замуж в третий раз, однако не раскрывает своего избранника. Об этом сообщает «Пятый канал».

Свадебное торжество запланировано на конец июля. Она уточнила, что детали подготовки держатся в секрете даже от самых близких друзей.

«Платье уже готово, кольцо я прячу пока. Видите, хожу с защитой (показывает на аксессуар на руке. — Прим. ред.), прямо с пресс-конференции, чтобы не сглазили… Счастье любит тишину. Я так много уже говорила в своей жизни, открывала, так радовалась, хвасталась. Сейчас жизнь научила не хвастаться, знаете. Все узнаете, увидите. У меня многие мои друзья узнают моего жениха 31 июля», — заявила Агурбаш.

По ее словам, она будет скрывать имя будущего супруга до последнего. Певица уточнила, что выбрала достойного кандидата — молодого, красивого и перспективного.

В феврале Анжелика Агурбаш поделилась секретом омоложения и посоветовала делать маску для лица из овсянки. Артистка запаривает смесь на сливках, молоке или сметане. Агурбаш уверена, что овсянки, оливкового масла и хорошего детского мыла достаточно для того, чтобы выглядеть хорошо. Также одним из критериев поддержания красоты она назвала позитивный настрой. Певица посоветовала улыбаться сразу после пробуждения.

Ранее звезда КВН Елена Борщева показала фото со свадьбы и венчания.