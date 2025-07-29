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Записавший фит с Захаровой рэпер Птаха о депутатах Госдумы: «Позорище какое-то!»

Рэпер Птаха назвал депутатов Госдумы умственно отсталыми из-за нового закона
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Екатерина Чеснокова/РИА Новости

Российский рэп-исполнитель Птаха (Давид Нуриев) раскритиковал в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) закон о запрете поиска экстремистских материалов в сети, публично оскорбив депутатов Госдумы.

«Иногда я поражаюсь умственной отсталости законотворцев в нашей Госдуме. Осуждаю ли я новый закон? Да, осуждаю его максимально. Учитывая текущую ситуацию, создается впечатление, что они пытаются приблизить нас к модели Северной Кореи», — заявил исполнитель.

Нуриев выразил мнение, что парламентарии живут в отдельном, оторванном от реальности, мире. Рэпер считает, что подобной законотворческой деятельностью они подрывают доверие молодежи и общества к государству. Также Птаха усомнился, что президент Владимир Путин и его администрация «нормально воспринимают подобный бред».

«Лично для себя я еще раз убедился, что в Госдуме многие депутаты не отличаются высоким уровнем интеллекта. Позорище какое-то», — заявил он.

19 июля стало известно, что Давид Нуриев записал совместный трек с официальным представителем МИД РФ Марией Захаровой. Представитель российского внешнеполитического ведомства рассказала, что это предложение стало для нее неожиданностью.

Ранее экспертиза не исключила, что Анна Седокова довела до самоуйбийства Яниса Тимму.

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