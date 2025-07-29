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Верник вышел в свет с 19-летней Полиной Гухман: «Гроза девичьих сердец»

Актер Григорий Верник впервые вышел в свет с новой возлюбленной Полиной Гухман
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Екатерина Чеснокова/РИА Новости

25-летний актер Григорий Верник появился на премьере «Хирург» со своей новой возлюбленной, 19-летней звездой шоу «Мир! Дружба! Жвачка!» Полиной Гухман. Об этом сообщает VOICE в своем Telegram-канале.

Издание иронизирует, что не успевает следить за личной жизнью Верника-младшего, который еще в прошлом году провоцировал роман с актрисой из «Папиных дочек» Полиной Денисовой. Тогда знаменитости «не скрывали чувств» на премии журнала OK!

«Гроза девичьих сердец! В папу», — пишут авторы поста.

Также на мероприятии Верник поделился с Telegram-каналом ROCKET MAG, что мечтал бы сходить в кино с режиссером Квентином Тарантино, поскольку не сомневается в том, что кинематографист интересный собеседник.

«У человека [Тарантино] такой мозг, такие могут быть интересные взгляды и комментарии... И вообще сходить в кино с Тарантино — как-то уже интересно в принципе. То, что стоит сделать!» — заявил артист.

Григорий Верник родился в браке Игоря Верника с журналисткой Марией Верник, которые расстались в 2009 году. Верник-младший окончил Школу-студию МХАТ с красным дипломом, после чего его взяли в труппу Московского драматического театра на Малой Бронной.

Сейчас молодой актер активно снимается в кино: он сыграл главную роль в проекте Евгения Стычкина «Игры», появился в сериале «Цикады» от того же режиссера, а также исполнил роль в фильме «Кентавр». Всего в фильмографии артиста более 30 работ.

Ранее дочь Утяшевой и Воли София призналась, что хочет стать известнее своих родителей.

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