На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Дочь Утяшевой и Воли: «Хочу, чтобы родители продолжили свою историю через меня и брата»

Дочь Утяшевой и Воли София призналась, что хочет стать известнее своих родителей
true
true
true
close
Кадр из видео/FAMETIME TV/YouTube

Дочь телеведущей Ляйсан Утяшевой и юмориста Павла Воли София призналась в интервью YouTube-каналу Fametime TV, что хочет оставить собственный след в истории, а не быть известной благодаря заслугам родителей.

«Хочу, чтобы в будущем, когда маму с папой видели, то говорили: «О, это мама с папой Софии и Роберта Воли». Чтобы ни я была узнаваемая из-за родителей, а они продолжили свою историю мной и Робертом», — заявила 10-летняя наследница звездной четы.

Также София удивила интервьюера Лауру Джугелию тем, что не увлекается соцсетями и гаджетами, как большинство ее сверстников. По словам девочки, она ходит со старой Nokia вместо IPhone, поскольку ей «змейки и тетриса хватает» из игр.

«У меня есть мамин старый IPhone, но я им не пользуюсь. Я его у мамы оставила, а сама Nokia пользуюсь», — заявила София.

Утяшева пояснила, что отказ от смартфона — собственный выбор ребенка. Точно такой же позиции придерживается и 12-летний сын знаменитостей Роберт, который не стал активно пользоваться ноутбуком, который родители подарили ему еще четыре года назад.

«Ограничений никаких нет. Просто не увлекли их компьютерные игры. Мне кажется, что еще дело в нас: мы сами не электропапа и мама. У нас нет ни компьютера, ни PlayStation. У нас есть шахматы, карты и Uno», — заявил Павел Воля.

Утяшева замужем за Павлом Волей с 2012 года, шоумен сделал предложение гимнастке, когда она варила на кухне борщ. Телеведущая рассказывала, что в тот момент чистила картофель и не ожидала увидеть возлюбленного с кольцом. У супругов двое детей: 12-летний сын Роберт и 10-летняя дочь София.

Ранее Шаляпин заявил, что после отказа Успенской нашел себе супругу помоложе.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами