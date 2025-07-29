Дочь Утяшевой и Воли: «Хочу, чтобы родители продолжили свою историю через меня и брата»

Дочь телеведущей Ляйсан Утяшевой и юмориста Павла Воли София призналась в интервью YouTube-каналу Fametime TV, что хочет оставить собственный след в истории, а не быть известной благодаря заслугам родителей.

«Хочу, чтобы в будущем, когда маму с папой видели, то говорили: «О, это мама с папой Софии и Роберта Воли». Чтобы ни я была узнаваемая из-за родителей, а они продолжили свою историю мной и Робертом», — заявила 10-летняя наследница звездной четы.

Также София удивила интервьюера Лауру Джугелию тем, что не увлекается соцсетями и гаджетами, как большинство ее сверстников. По словам девочки, она ходит со старой Nokia вместо IPhone, поскольку ей «змейки и тетриса хватает» из игр.

«У меня есть мамин старый IPhone, но я им не пользуюсь. Я его у мамы оставила, а сама Nokia пользуюсь», — заявила София.

Утяшева пояснила, что отказ от смартфона — собственный выбор ребенка. Точно такой же позиции придерживается и 12-летний сын знаменитостей Роберт, который не стал активно пользоваться ноутбуком, который родители подарили ему еще четыре года назад.

«Ограничений никаких нет. Просто не увлекли их компьютерные игры. Мне кажется, что еще дело в нас: мы сами не электропапа и мама. У нас нет ни компьютера, ни PlayStation. У нас есть шахматы, карты и Uno», — заявил Павел Воля.

Утяшева замужем за Павлом Волей с 2012 года, шоумен сделал предложение гимнастке, когда она варила на кухне борщ. Телеведущая рассказывала, что в тот момент чистила картофель и не ожидала увидеть возлюбленного с кольцом. У супругов двое детей: 12-летний сын Роберт и 10-летняя дочь София.

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