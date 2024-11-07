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Верник перестал скрывать роман со звездой «Папиных дочек»

Super.ru: актер Григорий Верник не скрывал чувств к Полине Денисовой на публике

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Екатерина Чеснокова/РИА Новости

23-летний актер Григорий Верник спровоцировал слухи о романе со звездой сериала «Папины дочки» Полиной Денисовой на премьере премии журнала ОК! Об этом сообщает Super.ru.

Сын народного артиста России Игоря Верника и 20-летняя Денисова, подчеркивает издание, «не стесняясь показывали свои чувства на публике». Они флиртовали и обнимались друг с другом.

На опубликованном Super.ru видео Верник-младший обнимает свою коллегу, когда знаменитости сидят рядом за столом. Затем Денисова кладет свою голову на плечо артиста.

Григорий Верник родился в браке Игоря Верника с журналисткой Марией Верник, которые расстались в 2009 году. Верник-младший окончил Школу-студию МХАТ с красным дипломом, после чего его взяли в труппу Московского драматического театра на Малой Бронной.

Сейчас молодой актер активно снимается в кино: он сыграл главную роль в проекте Евгения Стычкина «Игры», появился в сериале «Цикады» от того же режиссера, а также исполнил роль в фильме «Кентавр». Всего в фильмографии артиста более 30 работ.

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