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Мусагалиева внесли в список угроз национальной безопасности Украины

Власти Украины внесли Мусагалиева в список угроз национальной безопасности
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@azabraza1984/Instagram (компания-владелец Meta признана экстремистской организацией)

Комик и телеведущий Азамат Мусагалиев оказался в списке деятелей культуры, «создающих угрозы национальной безопасности». Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на украинское министерство культуры и стратегических коммуникаций.

Причинами внесения Мусагалиева в список стали поддержка президента России Владимира Путина, действий российского государства, а также выступление на мемориальном комплексе в Горловском районе ДНР в честь Дня освобождения Донбасса в 2023-м. Там он исполнил юмористическую патриотическую песню.

В список лиц, «создающих угрозы национальной безопасности», который ведут власти Украины с 2015 года, также входят: Иван Охлобыстин, Олег Газманов, Никита Михалков, Григорий Лепс, Никита Джигурда и другие артисты.

В сентябре 2023 года Мусагалиев попал в базу украинского сайта «Миротворец» после концерта на Донбассе. В обосновании внесения в базу Мусагалиева назвали «пособником российско-фашистских захватчиков» и «соучастником преступлений российской власти».

Азамат Мусагалиев наиболее известен по шоу «Однажды в России», «Где логика?», «Звезды», «Это про меня» и «Я тебе не верю». Он также был капитаном команды КВН «Сборная Камызякского края».

Ранее на Украине возбудили дело против Ивана Охлобыстина.

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