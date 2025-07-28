В России заметили всплеск интереса к биографии Оззи Осборна после его кончины

Россияне стали в 5 раз чаще читать книгу «Оззи. Без цензуры» после кончины Осборна

Книжный сервис Строки заметил всплеск интереса к автобиографии Оззи Осборна «Оззи. Автобиография без цензуры» после кончины музыканта. Об этом представители сервиса рассказали «Газете.Ru».

По данным платформы, в период с 22 июля по 27 июля 2025 года пользователи в пять раз чаще начинали читать автобиографию Оззи Осборна «Оззи. Автобиография без цензуры».

В книге британский музыкант, участник групп «Black Sabbath» и «The Ozzy Osbourne Band» рассказывает о своих подростковых годах, начало музыкальной карьеры и тернистый путь к успеху.

Вокалиста Black Sabbath Оззи Осборна не стало 22 июля в возрасте 76 лет. Это случилось менее чем через три недели после его прощального концерта в Бирмингеме, на стадионе футбольного клуба «Астон Вилла» — всего в 500 метрах от дома, где он вырос. Из-за давно диагностированной болезни Паркинсона «Принц тьмы» не мог ходить и весь концерт провел, сидя на черном троне.

Накануне Келли Осборн поделилась «одним из лучших моментов» с отцом.

Подробнее о творческом пути музыканта — в материале «Газеты.Ru».