Келли Осборн делится «одним из лучших моментов» с отцом: «Я люблю тебя больше!»

Певица Келли Осборн поделилась видео с одним из лучших моментов с отцом Оззи

Певица Келли Осборн — дочь экс-фронтмена Black Sabbath Оззи Осборна — поделилась в Stories трогательным моментом из реалити-шоу «Кругосветное путешествие Оззи и Джека».

«Один из лучших моментов с Оззи!» — подписала она ностальгический клип.

В ролике Осборн-старший подсаживается в автодом к Келли, и женщина произносит: «Доброе утро, у меня в голове застряла эта песня, я должна ее тебе поставить!» Затем показывается фрагмент, как Осборны едут, пританцовывая, под аккомпанемент трека «Paradise» Джорджа Эзры.

«Я люблю тебя», — говорит Келли отцу в конце эпизода, а он ей отвечает: «Я люблю тебя больше!»

Вокалиста Black Sabbath Оззи Осборна не стало 22 июля в возрасте 76 лет. Это случилось менее чем через три недели после его прощального концерта в Бирмингеме, на стадионе футбольного клуба «Астон Вилла» — всего в 500 метрах от дома, где он вырос. Из-за давно диагностированной болезни Паркинсона «Принц тьмы» не мог ходить и весь концерт провел, сидя на черном троне.

Подробнее о творческом пути музыканта — в материале «Газеты.Ru».

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