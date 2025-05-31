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Токсичная «Золушка»: у героев детских сказок нашли ментальные проблемы

Россияне назвали самыми токсичными сказками «Золушку» и «Русалочку»
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Disney Enterprises

Книжный сервис Литрес ко Дню защиты детей провел исследование и выяснил, считают ли пользователи токсичными классические детские сказки. Исследованием сервис поделился с «Газетой.Ru».

Треть опрошенных согласились, что подобная литература токсична и формирует неправильные установки, убеждения и модели поведения, а 92 процента респондентов не сомневаются, что герои сказок часто имеют психологические проблемы. Прежде всего, уверены респонденты, классические детские сказки формируют «ложные представления о правилах поведения женщины». 

Также последствиями токсичного воздействия сказок назвали «воспитание комплекса жертвы» и «навязывание патриархальных ценностей». Однако больше половины респондентов отмечают позитивное влияние сказок на формирование их личности, а треть читает подобные произведения своим детям.

В «рейтинге токсичности» лидером стала сказка «Золушка», известная по редакциям Шарля Перро, братьев Гримм и Джамбаттисты Базиле. Она набрала 70% голосов. Также в токсичности обвинили «Русалочку», «Морозко», «Дюймовочку», «Красавицу и Чудовище».

Как говорит Анна Данилина, редактор художественной литературы группы компаний «Литрес», дело не в том, что сказки плохи, а в изменившемся культурно-социальном контексте и положении женщин в обществе, подходе к воспитанию и восприятию мира в целом.

«Героини сказок ведут себя пассивно, часто терпят роль жертвы, не пытаются понять свои истинные желания и ничего не стараются изменить. Так, Золушка живет в доме отца на правах служанки, Русалочка отказывается от собственной природы ради эфемерной любви к тому, кого даже не знает, Марфуша безропотно принимает издевательства мачехи и инфантилизм отца, Дюймовочка плывет по течению сначала буквально, потом фигурально, Красавица мечтает изменить Чудовище и соглашается быть его пленницей», — обращает внимание редактор.

Отказываться от сказок, отмечает Данилина, не нужно, но не стоит забывать, что дети берут пример в первую очередь с родителей.

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