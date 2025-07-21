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«Жду свой момент»: Шура рассказал о мечте повторить успех Кадышевой

Певец Шура: мечтаю стать таким же популярным у молодежи, как Кадышева
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Евгений Одиноков/РИА Новости

Певец Шура (настоящее имя – Александр Медведев) признался, что мечтает достичь такого же успеха у молодой аудитории, как Надежда Кадышева. В беседе с НСН он рассказал, что тоже очень любит ее хиты, а также одобряет вкус молодежи, предпочитающей мелодичную, красивую музыку.

«Я очень люблю Кадышеву. Уникально у нее получилось заинтересовать молодежь. Сейчас такое же получается у Татьяны Булановой. Я все жду свой момент, конечно…», — рассказал певец.

Он добавил, что ему нравится интерес молодых людей к творчеству артистов 90-х, так как песни тех лет более мелодичны и имеют смысл без «какого-то маразма». По мнению Шуры, тот факт, что у молодежи от этих композиций тепло и радостно в душе – хороший знак. Он пожелал каждому артисту пережить опыт Надежды Кадышевой, способной сегодня собрать огромные стадионы.

Напомним, 12 июля Telegram-канал SHOT сообщил, что Татьяна Буланова стала «новой любимицей» у российской молодежи, представителей поколения Z. А в апреле 2025 года издание kp.ru сообщало, что Кадышева стала самой высокооплачиваемой российской звездой, ее концерты стали массово посещать подростки и студенты. Однако на днях музыкальный критик и телеведущий Сергей Соседов усомнился, что Буланова и Кадышева пользуются популярностью у молодежи — он не исключил, что эта информация может быть «надуманной» или «вбросом».

Ранее в сети появились фото квартиры Кадышевой за 170 млн рублей.

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