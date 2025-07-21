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Лидер «Миража» ответил на слухи о запрете Гулькиной снимать фильм о группе

Музыкант Горбашов заявил, что не запрещал Гулькиной снимать фильм о «Мираже»
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Пресс-служба группы «Мираж»

Лидер и гитарист поп-группы «Мираж» Алексей Горбашов ответил на сообщения о том, что запретил экс-солистке Наталии Гулькиной снимать фильм о коллективе. Об этом он рассказал в беседе с «Газетой.Ru».

«Мы никому ничего не запрещаем. Каждый волен заниматься тем, чем ему угодно. В одном из интервью журналисты достаточно вольно интерпретировали мои слова. Когда меня спросили о том, как я отношусь к идее Наталии снять фильм о «Мираже», я выразил мнение, что фильм должны снимать люди со стороны, а не сами участники группы», — сказал он.

Горбашов также уточнил, что каждый специалист должен работать в своем поле.

«Скажу больше: чем меньше будут вмешиваться участники группы в сценарий и съемочный процесс, тем будет лучше. Вообще, всегда лучше, когда каждый занимается своим делом — артисты выходят на сцену, а режиссеры снимают кино», — заключил он.

Недавно Горбашов вспомнил, что поднимался вопрос об участии Маргариты Суханкиной и Наталии Гулькиной на концерте коллектива в «Олимпийском» в 2004 году.

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