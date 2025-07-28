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Илью Хржановского оштрафовали по статье об иноагентах

Режиссера Хржановского привлекли к ответственности за несоблюдение закона об иноагентах
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Екатерина Чеснокова/РИА «Новости»

Пресненский районный суда Москвы оштрафовал режиссера Илью Хржановского (признан в РФ иностранным агентом). Об этом сообщает Telegram-канал судов общей юрисдикции столицы.

Хржановского признали виновным в совершении административного правонарушения, связанного с порядком деятельности иностранных агентов.

Суд назначил административное наказание в виде административного штрафа в размере 50 тысяч рублей.

С 2007 года режиссер кинопроекта «Дау» Хржановский не живет в России. В 2023 году он ушел с поста художественного руководителя Мемориального центра «Бабий Яр» в Киеве.

2 марта Минюст РФ включил Хржановского в реестр иноагентов за «распространение недостоверной информации о принимаемых органами публичной власти России решениях».

В 2023 году Хржановский в интервью Катерине Гордеевой (признана в РФ иностранным агентом) рассказал, что был одним из тех людей, кто занимался организацией интервью Владимира Зеленского оппозиционным российским журналистам.

В 2024 году его уже штрафовали по иноагентской статье.

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