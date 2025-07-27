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Продюсер Zivert пообещал «починить кабину» Мигеля из-за критики певицы: «За метлой следи своей»

Продюсер Богдан Леонович пригрозил Мигелю из-за критики Zivert и обозвал чертом
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_leonovich/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Продюсер певицы Zivert Богдан Леонович резко отреагировал в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) на критику хореографа Мигеля, наставника на телешоу «Танцы» на ТНТ.

Недавно Мигель опубликовал в личном блоге вырезку из выступления 57-летней Кайли Миноуг. Он, используя матерные выражения, дал понять, что ни Zivert, ни другие представители шоу-бизнеса в России не смогут сравниться с артисткой.

«Черт галимый, ты за метлой следи своей. Видимо никто не пояснял тебе за то, как вести надо себя по жизни, раз позволяешь себе так базарить густо. Как Юлю видишь, так в респекте расплываешься, а сейчас кабина протекла вдруг? Так я тебе ее починю, как поймаю где-то, мышонок», — написал в ответ представитель артистки (орфография и пунктуация сохранены. — «Газета.Ru»).

Недавно Zivert рассказывала в интервью изданию Hello!, что многое вложила ради становления одной из самых высокооплачиваемых артисток России. Артистка признавалась, что усиленно вкладывалась в клипы, шоу, внешность и контент. Именно эти затраты, считает она, сформировали ее цену и ценность. Zivert уверяла, что вклад и инвестиции артиста пропорциональны его росту.

Ранее Рита Дакота в слезах сообщила о запрете выступать в РФ.

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