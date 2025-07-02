Zivert раскрыла секрет своих высоких гонораров

Певица Zivert заявила, что нужно чрезмерно вкладываться в контент для высоких гонораров

Певица Zivert (настоящее имя — Юлия Зиверт) заявила в интервью изданию Hello!, что сильно вложилась ради становления одной из самых высокооплачиваемых артисток России.

Zivert уверена, что стоит усиленно вкладываться в клипы, шоу, внешность и контент. По словам артистки, именно эти затраты в перспективе формируют восприятие артиста, его цену и ценность.

«На начальной стадии — это одни суммы, но пропорционально росту проекта растут и инвестиции. Условно, ты же не можешь налить селективный парфюм в трехлитровую банку. Ты обязан упаковать и преподнести свой продукт в соответствии с содержимым. Так вот, просто хорошие песни, хиты — это полдела. Если при этом ты не вкладываешь огромные силы и средства, чтобы создать вокруг своих песен бренд, вряд ли задержишься в первом эшелоне в долгосрочной перспективе, особенно для искушенной и платежеспособной аудитории», — поделилась певица.

В июне 2024-го Zivert рассказывала, что из-за больших гонораров у нее появилось сильное желание покупать вещи. Певица сетовала, что теперь ей приходится «разгребать» гардероб.

Ранее звезда Comedy Woman раскрыла сумму гонорара за первые выпуски шоу.