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Вика Цыганова «приложила руку» к проверке Дудя на госизмену: «Вывели на чистую воду»

Певица Вика Цыганова заявила, что причастна в проверке Юрия Дудя на госизмену
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вДудь/YouTube

Певица Вика Цыганова заявила в Telegram-канале, что причастна к возбуждению уголовного дела о госизмене против Юрия Дудя (признан в РФ СМИ-иноагентом), поскольку именно благодаря ее интервью, которое она дала вместе с мужем в 2023 году, журналистом заинтересовались правоохранительные органы.

«Мы приложили руку к этому событию, ведь были одними из первых патриотов, кто дал ему интервью. Мы хотели вывести Дудя на чистую воду. Он рассказывал всем, что православный и поддерживает Россию, но на деле…» — написала Цыганова.

Также певица призналась, что призывала Дудя «определиться» в своих политических взглядах во время их беседы, но тот лишь «посмеялся» — и теперь у него больше выбора.

«Завтра» настало, и теперь Дудь не просто иноагент, а фигурант уголовного дела, который может быть признан изменником родины. Все его имущество будет конфисковано, а въезд в Россию закрыт навсегда», — отметила она.

По словам Цыгановой, въезд Дудю в Россию закрыт навсегда, но журналист все еще может покаяться, что ему «зачтется на Высшем Суде».

26 октября 2023 года на YouTube-канале журналиста Юрия Дудя вышло интервью с супругами Цыгановыми. В начале беседы журналист рассказал, что они стали одними из первых за год, кто согласился побеседовать с Дудем, имея при этом отличные от интервьюера политические взгляды. Позднее Цыгановы заявляли, что журналист обманул их перед интервью — обещал им разговоры о Боге.

Ранее Андрей Макаревич (признан в РФ иностранным агентом) заявил, что изгрыз бы себя на месте президента.

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