Макаревич раскрыл, что не хотел бы стать президентом

Фронтмен группы «Машина времени» Андрей Макаревич (признан в РФ иностранным агентом) рассказал YouTube-проекту «И Грянул Грэм», что «никогда не был искушен властью» — несмотря на то, что был знаком с представителями элиты разной величины.

«Мне никогда не хотелось никем руководить. Мало того, я никогда не мог себя представить не только на месте президента, но и средней величины начальника, потому что это страшная ответственность. Я бы себя изгрыз», — заявил исполнитель.

По словам Макаревича, ему удивительно, что есть люди, которые одной подписанной бумагой решают судьбы многих — в то время как рокер не может взять ответственность даже за одного человека. Он считает, что «не имеет на это права».

Макаревич также раскрыл, что не приветствует руководство в творчестве. В музыке он ставит перед собой цель не собрать стадион, а сделать что-то хорошее — то, что ему нравится.

«А пойти на стадион и исполнять песни [Александры] Пахмутовой была возможность у всех, но желания ни малейшего. На мой взгляд, [она] — не очень как композитор. Безусловно, она написала несколько красивых песен — «Опустела без тебя земля», например — но в поздние годы, когда она пыталась писать, как ей казалось, что-то такое современное, это было ужасно», — выразил мнение он.

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