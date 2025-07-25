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Белый о чате иноагентов: «99% людей из него правильно включили в список Минюста»

Комик Руслан Белый назвал душнилами участников чата иноагентов
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Алексей Киселёв/VK

Комик Руслан Белый (признан в РФ иностранным агентом) на своем стендап-выступлении, опубликованном на YouTube, рассказал о существовании чата, куда входят исключительно признанные Минюстом РФ иностранные агенты.

«Из-за того, что меня признали иноагентом, то меня тут же — в этот же день — добавили в чат иноагентов. Я прочитал всю переписку, которая была до меня, и готов заявить: 99% людей из этого чата правильно признаны иноагентами. Я душнее чата в жизни не видел! Какие они духари…» — пошутил Белый.

По словам юмориста, чат состоит по большей части из политических деятелей, политологов и социологов, которые общаются между собой «сложными предложениями с отсылками на международные кодексы». Белый посетовал, что он там единственный комик.

До этого Белый признался, что его накоплений хватит всего на четыре года. Он отметил, что успел заработать в России хорошие деньги, так как до эмиграции имел телепроекты, бизнесы, концерты. Однако, как подсчитал Белый, этих денег надолго не хватит с учетом того, что он живет не один, а с женой и дочерью. В связи с чем комик предрек себе карьеру курьера.

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