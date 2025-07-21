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Матвиенко рассказал о замене Shaman в этно-опере «Князь Владимир»

Продюсер Матвиенко: Shaman в роли князя Владимира заменит хореограф Даниил Благов
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Пресс-служба «Главного Новогоднего Концерта»

Продюсер Игорь Матвиенко рассказал о замене певца Shaman (Ярослав Дронов) в главной роли в этно-опере «Князь Владимир». Об этом сообщает РИА Новости.

Матвиенко дал понять, что у артиста слишком большой певческий диапазон.

«Когда я говорил, что у Ярослава огромный диапазон, это действительно так — у него практически три октавы, это очень много. Поэтому, когда мы переслушали всех, я понял, что самый лучший наш князь — это наш хореограф Даниил Благов», — сказал он.

Матвиенко добавил, новый исполнитель главной роли имеет музыкальное образование, прекрасно играет на рояле, хорошо поет, а главное — знает все сцены и движения.

Shaman уточнил, что не будет исполнять роль князя Владимира из-за участия в «Интервидении». Он не исключил, что когда-нибудь к ней вернется.

Матвиенко работал над созданием этно-оперы «Князь Владимир о жизни князя Владимира, его роли в крещении Руси и объединении русских земель на протяжении 12 лет. Репетиции шли около двух лет.

В основу этно-оперы «Князь Владимир» легла «Повесть временных лет», также Матвиенко обращался к большому количеству других произведений, в том числе к скандинавской литературе.

Накануне Shaman рассказал о своей миссии на «Интервидении».

Ранее Владимир Путин рассказал о целях «Интервидения».

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