Гвинет Пэлтроу вмешалась в скандал с изменой на концерте Coldplay

Американская актриса Гвинет Пэлтроу на время стала лицом компании Astronomer после скандала с изменой на концерте Coldplay. Об этом пишет TMZ.

По словам 52-летней звезды, ее попросили вмешаться сотрудники предприятия.

«Меня временно наняли, чтобы высказаться от лица более чем 300 работников Astronomer. Компания получает много вопросов в последние несколько дней, и меня попросили ответить на самые частые», — сказала она в видео, записанном для фирмы.

Пэлтроу взяла вопросы «Какого черта происходит?» и «Как справляется ваша пресс-служба?» и ответила на них рассказом о том, какие мероприятия и нововведения запланированы в компании.

Источники, знакомые с ситуацией, сообщили TMZ, что видео не создано с помощью искусственного интеллекта, и что актриса действительно записала его на этой неделе.

Инцидент произошел 16 июля, когда во время выступления музыкального коллектива на стадионе «Джиллетт Стэдиум» в американском штате Массачусетс гендиректор IТ-компании Astronomer Энди Байрон попал на большой экран вместе с HR-директором Astronomer Кристин Кэбот. Мужчина тут же вышел из кадра, а его спутница отвернулась и закрыла лицо руками.

После того как видео завирусилось в интернете, СМИ выяснили, что Байрон и Кэбот состоят в браках. Через два дня после концерта Astronomer начала официальное расследование по факту произошедшего, а гендиректор подал в отставку.

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