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Рома Зверь резко высказался о нейросетях в искусстве: «Крах человечества»

Лидер группы «Звери» Билык: 90% хитов радиостанций пишет нейросеть
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Екатерина Чеснокова/РИА Новости

Лидер культовой группы «Звери» Роман Билык (Рома Зверь) во время открытия своей персональной фотовыставки «Привиделось» в музее Эрарта резко высказался о нейросетях в искусстве. Артиста цитирует spb.kp.ru.

Он опасается, что человек начнет обращаться к искусственному интеллекту по всяким не только мелочам, но и большим вещам.

«Я говорю как раз о создании музыки, создании визуальных образов, изобразительного искусства, написания сценариев, книг и так далее. Это будет крах человечества на самом деле», — делится Рома Зверь.

Музыкант подозревает, что 90% хитов радиостанций сейчас пишет нейросеть — настолько неинтересно для него звучат треки.

При этом Роман Билык допускает, что ИИ может быть использован в качестве инструмента-помощника, а не автора.

В начале июня на XI Книжном фестивале «Красная площадь» художники ответили, заменит ли ИИ книжных иллюстраторов.

Ранее звезда балета «Щелкунчик» выступил против ИИ в театре.

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