Художники ответили, заменит ли ИИ книжных иллюстраторов

На XI Книжном фестивале «Красная площадь» прошла дискуссия «Авторский стиль художника VS искусственный интеллект. Как сделать иллюстрацию детской книги нескучной?». Об этом «Газете.Ru» сообщили в пресс-службе мероприятия.

В разговоре приняли участие художники-иллюстраторы Игорь Олейников, Вадим Челак, Ирина Петелина, Яна Седова, Никита Терешин и член Союза дизайнеров России Егор Тулин.

Петелина предположила, что ИИ очень сильно изменит индустрию, так же как в свое время фотография «подвинула» художников-портретистов. Она отметила, что сейчас есть много детской иллюстрации очень низкого качества. По словам художницы, некоторые делают книгу «на коленке» за несколько дней через нейросети.

«Это иллюстрация учебных пособий, какие-то атласы, маленькие дешевые книжечки. Но хорошую иллюстрацию, старательную, аккуратную, красивую, с какой-то своей идеей и стилем, пока искусственный интеллект не может сделать», — добавила иллюстратор.

Терешин выступил за ИИ в преподавательской практике. Он заявил, что нейросетями пользуются студенты, а потом дорабатывают рисунок.

«Для иллюстрации книги — это не очень хороший пример. ИИ больше для коммерческой, рекламной истории. По моему мнению, ИИ больше подходит для современного искусства, чем для книжной графики», — отметил художник.

Ранее на Арбате обновили стену Цоя.