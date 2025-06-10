На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Художники ответили, заменит ли ИИ книжных иллюстраторов

Художница Петелина: ИИ очень сильно изменит индустрию книжных иллюстраций
close
Shutterstock

На XI Книжном фестивале «Красная площадь» прошла дискуссия «Авторский стиль художника VS искусственный интеллект. Как сделать иллюстрацию детской книги нескучной?». Об этом «Газете.Ru» сообщили в пресс-службе мероприятия.

В разговоре приняли участие художники-иллюстраторы Игорь Олейников, Вадим Челак, Ирина Петелина, Яна Седова, Никита Терешин и член Союза дизайнеров России Егор Тулин.

Петелина предположила, что ИИ очень сильно изменит индустрию, так же как в свое время фотография «подвинула» художников-портретистов. Она отметила, что сейчас есть много детской иллюстрации очень низкого качества. По словам художницы, некоторые делают книгу «на коленке» за несколько дней через нейросети.

«Это иллюстрация учебных пособий, какие-то атласы, маленькие дешевые книжечки. Но хорошую иллюстрацию, старательную, аккуратную, красивую, с какой-то своей идеей и стилем, пока искусственный интеллект не может сделать», — добавила иллюстратор.

Терешин выступил за ИИ в преподавательской практике. Он заявил, что нейросетями пользуются студенты, а потом дорабатывают рисунок.

«Для иллюстрации книги — это не очень хороший пример. ИИ больше для коммерческой, рекламной истории. По моему мнению, ИИ больше подходит для современного искусства, чем для книжной графики», — отметил художник.

Ранее на Арбате обновили стену Цоя.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами