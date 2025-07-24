Брэд Питт высказался о новом романе Дженнифер Энистон

Актер Брэд Питт высказался о новом романе своей экс-супруги — актрисы Дженнифер Энистон. Об этом пишет Daily Mail.

Источники, близкие к актеру, сообщили в беседе с изданием, что дважды разведенный отец шестерых детей «невероятно рад», что 56-летняя Энистон нашла любовь в лице 50-летнего гипнотизера Джима Кертиса.

«Хотя их брак и развалился два десятилетия назад, он все еще привязан к ней. Когда находишь подходящего партнера, все в мире становится на свои места, и он надеется, что именно это и происходит с Джен», — сказал инсайдер.

Брэд Питт развелся с Дженнифер Энистон в 2005 году после пяти лет брака. Тогда же он начал встречаться с Анджелиной Джоли, свадьба с которой состоялась в 2014 году, а развод — в 2016-м.

В браке с Джоли были рождены и усыновлены шестеро детей: сыновья Мэддокс, Пакс и Нокс и дочери Захара , Шайло и Вивьен.

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