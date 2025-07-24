На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Брэд Питт высказался о новом романе Дженнифер Энистон

Daily Mail: Питт счастлив за нашедшую любовь Энистон
true
true
true
close
Hubert Boesl/dpa/Global Look Press

Актер Брэд Питт высказался о новом романе своей экс-супруги — актрисы Дженнифер Энистон. Об этом пишет Daily Mail.

Источники, близкие к актеру, сообщили в беседе с изданием, что дважды разведенный отец шестерых детей «невероятно рад», что 56-летняя Энистон нашла любовь в лице 50-летнего гипнотизера Джима Кертиса.

«Хотя их брак и развалился два десятилетия назад, он все еще привязан к ней. Когда находишь подходящего партнера, все в мире становится на свои места, и он надеется, что именно это и происходит с Джен», — сказал инсайдер.

Брэд Питт развелся с Дженнифер Энистон в 2005 году после пяти лет брака. Тогда же он начал встречаться с Анджелиной Джоли, свадьба с которой состоялась в 2014 году, а развод — в 2016-м.

В браке с Джоли были рождены и усыновлены шестеро детей: сыновья Мэддокс, Пакс и Нокс и дочери Захара , Шайло и Вивьен.

Накануне стало известно, что Джонни Депп может тайно встречаться с Анджелиной Джоли.

Ранее эксперт объяснила, как Оззи Осборн откусил голову летучей мыши.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами