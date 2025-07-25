Баста рассказал, жалеет ли он об ошибках молодости

Рэпер Василий Вакуленко, известный как Баста, признался, что не жалеет об ошибках молодости, потому что не совершал их. Об этом он рассказал «Пятому каналу».

«Я все делал правильно. Был таким, каким должен быть молодой человек. Стал таким, каким должен быть человек, которому 45 лет. С уважением и хорошей отцовской иронией о себе вспоминаю. Я, конечно, тогда красавчик был», — рассказал Баста.

По его словам, в юности ему приходилось добиваться всего тяжелым трудом, потому что он был обделен «возможностями и шансами». Однако он добавил, что ему присуще упорство, которым он пользовался.

Рэпер отметил, что он не хочет передавать свой опыт коллегам, потому что не считает, что артистам не нужны наставники.

В конце июня корреспондент «Газеты.Ru» сообщил, что Баста сохраняет абсолютное спокойствие перед своим вторым концертом в столичных «Лужниках». Вакуленко раскрыл, что занимается спортом незадолго до выхода на сцену, что, среди прочего, помогает ему справиться со стрессом.

Ранее жена Басты вступила в перепалку с беременной фанаткой рэпера.