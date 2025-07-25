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«Вызывающе одевалась»: муж Юлии Топольницкой рассказал историю любви с актрисой

Актер Чехов вспомнил, что актриса Топольницкая привлекла его вызывающей одеждой
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ТВ-3

Актер и резидент Comedy Club Игорь Чехов стал гостем в шоу «Вкусно с Анфисой Чеховой. Любовное настроение». Об этом «Газете.Ru» сообщила пресс-служба канала ТВ-3.

Приготовив легкий афродизиачный салат «Морской бриз» с креветками и кальмарами, он поделился историей любви со своей супругой — актрисой Юлией Топольницкой.

С Топольницкой он познакомился на порожках театрального ВУЗа, куда они оба поступали.

«Я увидел девушку со светлыми кудряшками в платье и на высоченных каблуках. Кто-то сказал Юле, что предпочтение отдают высоким актрисам, она все время поступления ходила на каблуках», — говорит Чехов.

Он также признался, что Топольницкая привлекла его намеренно вызывающей одеждой — она очень ярко одевалась.

«Откровенно говоря, я даже замечал, что это было специально для меня. Вот эта вызывающая форма одежды, когда девочка делает так, чтобы привлечь «самца», — делится артист.

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