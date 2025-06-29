Баста — о том, как переживает из-за концертов: «Сорваться хочется!»

Рэпер Баста (он же — Василий Вакуленко) признался, что сохраняет абсолютное спокойствие перед своим вторым концертом в столичных «Лужниках». Об этом сообщает корреспондент «Газеты.Ru».

«Я спокоен! Не волнуюсь, а просто счастлив», — сказал Вакуленко журналистам, после чего пошутил: «А сорваться мне всегда хочется на кого-нибудь!»

Вакуленко раскрыл, что занимается спортом незадолго до выхода на сцену, что, среди прочего, помогает ему справиться со стрессом.

«Сейчас иду на 30-минутный бокс, потом [планирую принять] ледяную ванну — и на сцену <…> Мне уже 45 лет! Но я еще иду к идеальной форме – к 50 годам должен стать тем, кем запланировал», — поделился музыкант.

Баста также назвал два стадионных концерта, которые прошли 27 и 28 июня, «самыми комфортно организованными» в своей профессиональной практике. По его словам, над мероприятием работали около 500 человек. Всего на два концерта было продано 144,5 тыс. билетов.

«Баста «не тот» с того дня, как только родился! Будь то в школе, то в музыкальной школе, то по жизни, — все делал как-то не так. Я пример того, что не нужно делать того, что от нас ожидают другие, а делать то, что по сердцу!» — раскрыл артист секрет своего успеха.

Рэпер подчеркнул, что доволен своей жизнью и благодарен тем людям, которые подтверждают его «убеждения и правильность выбора».

Ранее стало известно, что Гуф воссоединился с Бастой на сцене.