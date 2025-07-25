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«Мог превратить в кашу»: Сталлоне о драках с Хоганом

Актер Сталлоне назвал рестлера Хогана самым профессиональным бойцом в кино
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MGM/UA

Актер Сильвестр Сталлоне рассказал о постановочных драках с Халком Хоганом на съемках фильма «Рокки 3» в 1982 году. Артиста цитирует TMZ.

Сталлоне вспомнил, как 145-килограммовый Хоган появился на съемочной площадке и с легкостью поднял его и бросил на землю.

«Мог превратить меня в Кашу ударом оземь, но Халк умел смягчать падение, словно фокусник... Этот навык он освоил, еще будучи профессиональным рестлером», — делится он.

По словам Сталлоне, Хоган был самым профессиональным бойцом среди всех, кого он встречал в кино — никто не был аккуратнее и точнее его. Кроме того, продолжил Сталлоне, несмотря на многочисленные травмы и боль артист никогда не жаловался, был стойким и максимально дружелюбным со всеми, с кем встречался.

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Американского рестлера, шоумена, актера и бизнесмена Халка Хогана не стало 24 июля, ему был 71 год. Звезды не стало в результате остановки сердца.

Ранее друг звезды «Улиц разбитых фонарей» рассказал о последних днях его жизни.

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