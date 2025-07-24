Король вне ринга: как Халк Хоган стал легендой поп-культуры

Умер Халк Хоган — рестлер, являвшийся легендой детства даже тех людей, которые ни разу не смотрели рестлинг. «Газета.Ru» — о том, как спортсмен покорил весь мир, не используя для этого ринг.

Американский рестлер, шоумен, актер и бизнесмен Халк Хоган скончался 24 июля, ему был 71 год. Звезды нашего детства не стало в результате остановки сердца. В последнее время он испытывал серьезные проблемы со здоровьем, перенес операцию на шее, после которой, как писали СМИ, у Хогана были осложнения.

Голливуд-Халк

Хоган и его культовые усы сделали для американской поп-культуры неоценимо много. Но до этого американская поп-культура — а точнее комикс-франшиза Marvel — сделала самого Халка Хогана. На старте своей спортивной карьеры рестлер по имени Терри Джин Боллеа стал участником ток-шоу, другим гостем которого был актер Лу Ферриньо — на тот момент исполнитель роли зеленого супергероя. Общаясь с приглашенными звездами, ведущий справедливо заметил, что двухметровый Боллеа, если задуматься, куда больше похож на Халка, чем, собственно, сам голливудский Халк. Замечание спортсмену понравилось, и вскоре он стал выступать под прозвищем, навсегда вошедшим в историю.

В кино Хоган дебютировал уже в статусе суперзвезды рестлинга — и сделал это в проекте, идеально для него подходящем. От съемок в «Рокки 3», вышедшем в 1982 году, Халка отговаривали промоутеры (но, как говорится, что ты ему сделаешь?), опасавшиеся, что спортсмену не хватит актерского таланта. Получилось с точностью до наоборот: харизма рестлера позволила ему стать одним из ярчайших участников ленты и расширила его медиавлияние. А также ввела в игру нового персонажа: на фоне успеха драмы Боллеа стал называть себя Голливуд-Халком.

close Халк Хоган и Сильвестр Сталлоне в кадре из фильма «Рокки 3» (1982) MGM/UA

В ленте Сильвестра Сталлоне рестлер сыграл, собственно, чемпиона мира по рестлингу — могучего Тандерлипса, которому противостоит Рокки. Сцену боя снимали аж 10 дней — в том числе потому, что Сталлоне все никак не мог придумать, каким образом он должен поднять 130-килограмового Хогана. В итоге было решено схитрить: Халк сам запрыгнул на «оппонента», и тому оставалось лишь удержать эту гору мышц в течение пары секунд.

После камео в сериале «Команда «А» Хоган получил и первую главную роль — в боевике «Без правил» (альтернативно — «Все захваты разрешены»). Там спортсмен воплотил... вновь рестлера, которому на сей раз вставляют палки в колеса злопыхатели.

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Плодотворное десятилетие

Пик актерской карьеры Хогана пришелся на 90-ые : в этот период он появился в главных ролях в 10 лентах. Все эти проекты имели генетическую несовместимость с «Оскаром» и любыми другими серьезными премиями, однако идеально вписывались в эпоху видеокассет — ламповые и несерьезные, они строились вокруг маскулинного обаяния Халка, идеально подходя для людей, уже пересмотревших от и до все фильмы с Чаком Норрисом. Рестлеру тогда уже, к счастью, не надо было играть исключительно рестлеров: в «Коммандо из пригорода» он предстал интергалактическим героем, в «Мистере Няня» — воспитателем-телохранителем, в «Клубе шпионов» — тайным агентом, в «Силаче Санта-Клаусе» — качком-миллионером, спасающим сирот, в «Нападении на Остров Дьявола» — «морским котиком», в «Ультиматуме» — опытным наемником.

close Халк Хоган во время съемок фильма «Мистер няня», 1992 год Kathy Willens/AP

К слову, про Норриса — с человеческой версией Nokia 3310 Хоган сыграл в легендарном «Крутом Уокере». Там он перевоплотился в соратника главного героя Бумера Найта — сериал, как мы знаем, не особо пытался в реалистичность, а потому героя рестлера там даже сумели похитить злодеи.

С началом нового века популярность боевиков категории «Б» сошла на нет, и востребованность Халка как актера сократилась до его камео-появлений («Спасатели Малибу», «Неистребимый шпион» с Лесли Нильсеном, «Маппет-шоу из космоса», «Переростки», «Американский папаша»), а также озвучки мультфильмов («Гномео и Джульетта», «Робоцып»).

Не только рестлинг и кино

Помимо кино, Хоган пробовал себя в музыке (выпустил альбом Hulk Rules, который попал в топ-15 чарта Billboard Top Kid Audio, а также записал совместный трек с группой Green Jellÿ), ресторанном бизнесе (не особо успешно), мобильном геймдизайне, продаже игрушек (Халк стал прообразом почти 200 фигурок, которые продавались миллионами), а также на телевидении — стал героем шоу «Халк знает лучше», которое было посвящено ему и его семье, а также спин-оффа «Брук знает лучше», сконцентрировавшемся на его дочери.

В 2015 году Хоган подпортил себе репутацию скандалом, который был как раз связан с его наследницей Брук : в сеть попало видео, где рестлер ругает дочь за половую связь с темнокожим, многократно используя слово на букву «н». Впрочем, тогда за спортсмена вступились многие именно что темнокожие звезды, включая баскетболиста Денниса Родмана, и с учетом чистосердечных извинений самого Халка всеобщее негодование со временем утихло.

close hulkhogan/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

В 2020-е Хоган практически пропал из медиаполя из-за возраста и проблем со здоровьем, но продолжал жить на полную катушку: за несколько лет до смерти Халк развелся со своей давней супругой и женился на молодой преподавательнице по йоге, которая родилась в 1978-м — в тот самый год, когда было снято то самое шоу, превратившее Терри Джина Боллеа в того самого Халка Хогана.