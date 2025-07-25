Друг звезды «Улиц разбитых фонарей» о последних днях его жизни: «Делал экспериментальные уколы»

Артист Владимир Котов, друг актера и режиссера Кирилла Датешидзе рассказал aif.ru, что звезда «Улиц разбитых фонарей» решил попробовать экспериментальное лечение от рака незадолго до своей кончины.

По словам Котова, медики прекратили курс химиотерапии Датешидзе из-за негативного влияния на организм пациента. Врачи констатировали неэффективность дальнейшего лечения, однако актер, который на протяжении трех лет боролся с болезнью, не смирился с диагнозом.

«Они [c женой] нашли клинику, где им предложили попробовать дорогие экспериментальные уколы от рака. Он находился до последних дней дома. Потом ему стало плохо и его увезли в больницу, где его в итоге и не стало», — рассказал друг семьи .

Еще в феврале Котов информировал о рецидиве заболевания у Датешидзе. Через месяц на фоне противоракового лечения у артиста развилась тяжелая анемия, что вынудило медиков отменить последнюю процедуру химиотерапии. Болезнь перешла в терминальную стадию, и состояние пациента временно поддерживалось с помощью переливания крови. К сожалению, спасти актера не удалось.

За свою творческую карьеру Кирилл Датешидзе снялся в 40 проектах, среди которых особо выделяются «Улицы разбитых фонарей» и «Бандитский Петербург».

Ранее модель Анастасия Решетова заявила, что тяжело переболела вирусом во Франции.