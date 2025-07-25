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Вибраторы и лубриканты от экс-солиста One Direction раскупили в день начала продаж

Певец Гарри Стайлс выпустил вибраторы и лубриканты под своим брендом Pleasing
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Pleasing

Экс-вокалист One Direction Гарри Стайлс представил новую линейку продуктов «Радуя себя» под своим брендом Pleasing. Об этом стало известно благодаря сайту компании.

В линейку вошли: вибратор The Pleasing Double-Sided Vibrator, который, согласно сайту, стоит $68 (чуть больше 5 тыс. рублей. — «Газета.Ru»), а также лубриканты по цене 25$ (почти 2 тыс. рублей). Продукты поступили в продажу 24 июля, и на момент написания данной новости они уже раскуплены.

«Для Pleasing эта категория товаров — не провокация и не погоня за трендами. Это приглашение к более широкому, открытому разговору о сексе как о пространстве связи, самовыражения и самосознания для всех», — передает слова представителей компании издание People.

Гарри Стайлс основал косметический Pleasing в 2021 году. Он задумывал сделать компанию, которая будет выпускать гендерно-нейтральную косметику.

В мае 2024 года стало известно, что Гарри Стайлс и Тейлор Расселл расстались после 14 месяцев романа. Знаменитости разошлись после путешествия в Японию в апреле. По информации инсайдера, у артистов возникли трудности в отношениях из-а того, что певец большую часть времени проводил в Америке, а актриса находилась в Англии.

Ранее сообщалось, что Шэрон Осборн исполнила заветное желание мужа незадолго до его кончины.

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