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Шэрон Осборн исполнила заветное желание мужа незадолго до его кончины

«Hello!»: супруга Оззи Осборна исполнила желание мужа незадолго до его кончины
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Mario Anzuoni/Reuters

Супруга лидера Black Sabbath Оззи Осборна Шэрон «исполнила заветное желание супруга» за несколько недель до его кончины. Об этом сообщает зарубежное издание Hello!

Шэрон Осборн переехала вместе с супругом на его родину в Англию, где пара намеревалась провести остаток жизни, уйдя на пенсию. До этого звездная чета на протяжении нескольких десятилетий проживала в США.

Также, отмечает Hello!, Осборн помогла организовать последний концерт мужа, который состоялся 5 июля на стадионе «Вилла Парк» в Бирмингеме. По словам вдовы, «Вилла Парк» был единственным местом, где ее супруг мог завершить карьеру, поскольку именно там он родился и вырос.

«Это стало праздником музыки. Все поколения, которым Оззи передал эстафету, были там», — делилась впечатлениями о событии Осборн.

Оззи Осборн был дважды женат. Его первой супругой была Тельма Райли, с которой он познакомился в 1971 году в ночном клубе в Бирмингеме, где она работала. У пары родились двое детей: Джессика и Луи. На Шэрон Арден Оззи Осборн женился в 1982 году. За три последующих года у них родились трое детей — Эйми, Келли и Джек.

Вокалиста Black Sabbath Оззи Осборна не стало 22 июля в возрасте 76 лет. Это случилось менее чем через три недели после его прощального концерта в Бирмингеме, на стадионе футбольного клуба «Астон Вилла» — всего в 500 метрах от дома, где он вырос. Из-за давно диагностированной болезни Паркинсона «Принц тьмы» не мог ходить и весь концерт провел, сидя на черном троне.

Подробнее о творческом пути ветерана хеки-метала — в материале «Газеты.Ru».

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