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Макаревич об изъятом армией Израиля пикапе жены: «Мы им очень гордимся!»

Певец Макаревич: горжусь, что изъятый ЦАХАЛ пикап жены послужил защите Израиля
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andrey_makarevich/Telegram

Лидер группы «Машина времени» Андрей Макаревич (признан в РФ иностранным агентом) назвал в YouTube-беседе с журналисткой Юлией Таратутой (признана в РФ иностранным агентом) нормальным явлением то, что бойцы Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) решили изъять гражданский автомобиль его супруги для своих нужд.

18 июня 2025 года жена Макаревича Эйнат Кляйн раскрыла в личном блоге, что ЦАХАЛ забрали ее пикап — Mitsubishi L200 – цена, которого варьируется от 4,5 до 6,5 млн рублей. Позднее СМИ сообщали, что у артиста остался другой автомобиль.

«Через неделю вернули в идеальном состоянии с полным баком. Так что машина послужила защите нашей страны. Мы ей очень гордимся!» — заявил музыкант.

Макаревич отметил, что израильские военные «абы какую машину» не взяли бы. Пикап его жены им приглянулся, поскольку внедорожник с кузовом очень «хорошо может послужить тылу». Музыкант предположил, что армия Израиля возила на их автомобиле еду или другие боеприпасы, но точной информацией он не располагает.

В ноябре 2022 года Андрей Макаревич был признан иностранным агентом. Музыкант уехал из России и вместе с супругой Эйнат Кляйн переехал в Израиль. В сентябре 2023 года певец избавился от статуса индивидуального предпринимателя, который использовал для концертов на территории РФ в течение последних 23 лет. Также известно, что в апреле 2023 года артист вышел из состава учредителей «Джем Клуба Андрея Макаревича».

Ранее сообщалось, что Андрей Макаревич уехал из Израиля ради Лаймы Вайкуле.

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