Силы ЦАХАЛ изъяли машину у жены Макаревича

Бойцы Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) забрали пикап у жены российского певца Андрея Макаревича (признан в РФ иностранным агентом) Эйнат Кляйн для экстренных нужд. Об этом она рассказала в социальной сети Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

В России цена изъятой машины — Mitsubishi L200 — варьируется от 4,5 до 6,5 млн рублей. Кляйн прокомментировала ситуацию с юмором, намекнув, что «призвать на службу» в ЦАХАЛ могут не только автомобиль.

До этого Макаревич заявил, что его попытался обмануть русскогоговорящий журналист, выдающий себя за украинца.

Жене Макаревича пришло сообщение на почту от якобы представителя украинского агентства «УНИАН», в котором некий Роман предлагал музыканту встретиться в Израиле, чтобы сделать материал о его винном бизнесе для рубрики издания «Туризм». Украинские журналисты предположили, что Макаревича вновь пытались обмануть пранкеры Вован и Лексус из России.

Позднее гражданина России, который пытался обмануть Макаревича, задержала полиция Израиля. Он был депортирован.

Ранее Андрей Макаревич с женой