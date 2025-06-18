У Макаревича осталась еще одна машина в Израиле после изъятия авто

Пресс-секретарь Макаревича Чернин заявил, что у певца есть еще одна машина

Пресс-секретарь Андрея Макаревича (признан в РФ иностранным агентом) Антон Чернин заявил в беседе с aif.ru, что у музыканта есть другая машина.

По словам Чернина, изъятый пикап позже вернут. В случае если с машиной что-то случится, Макаревичу выплатят компенсацию. Как отметил пресс-секретарь, на данный момент семья музыканта находится в Нетании.

18 июня жена Макаревича Эйнат Кляйн рассказала, что бойцы Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) забрали у нее пикап для экстренных нужд. В России цена изъятой машины — Mitsubishi L200 — варьируется от 4,5 до 6,5 млн рублей. Кляйн прокомментировала ситуацию с юмором, намекнув, что «призвать на службу» в ЦАХАЛ могут не только автомобиль.

В ноябре 2022 года Андрей Макаревич был признан иностранным агентом. Музыкант уехал из России и вместе с супругой Эйнат Кляйн переехал в Израиль. В сентябре 2023 года певец избавился от статуса индивидуального предпринимателя, который использовал для концертов на территории РФ в течение последних 23 лет. Также известно, что в апреле 2023 года артист вышел из состава учредителей «Джем Клуба Андрея Макаревича».

Ранее Борис Акунин (признан в РФ иностранным агентом и внесен в список террористов и экстремистов) назвал цирком с конями уголовное дело против него в РФ.