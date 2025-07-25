Спившийся актер дилогии «Обитаемый остров» матом прогнал журналистов

Актер Василий Степанов, известный по роли Максима Каммерера в дилогии «Обитаемый остров», в грубой форме отказался комментировать вопрос журналистов Telegram-канала Mash, которые пришли к нему домой.

СМИ публикует ролик, на котором видно и слышно, как Степанов матом предлагает корреспондентам уйти и демонстративно захлопывает перед ними дверь. Mash поясняет, что представители Telegram-канала задали актеру вопрос, как он относится к тому, что в сериале «Полдень», о начале съемок которого стало известно накануне, его роль Каммерера досталась другому актеру.

В апреле 2025 года Mash сообщал, что Степанов наблюдается в психоневрологическом диспансере из-за диагноза «параноидная шизофрения». Также СМИ утверждали, что мужчина живет на пенсию матери и пособие по инвалидности в размере 20 тыс. рублей. Он не хочет работать и не пользуется спросом как актер.

Также Степанова, заявлял Mash, замечали с «похмельным набором» недалеко от его квартиры в Москве. По версии СМИ, из-за ментальных проблем и неудач в карьере звезда фильма «Обитаемый остров» «запил и впал в серьезную депрессию».

В 2015 году Степанов был срочно госпитализирован из-за оторвавшегося тромба в левой ноге. Актера удалось спасти. В 2016-м он сломал позвоночник после падения на льду — из-за травм артист был прикован к кровати целый месяц, но смог встать на ноги.

В 2017 году Степанова отправили на лечение в психиатрическую клинику после того, как его доставили в больницу с переломом таза, правого плеча и обеих пяточных костей. Он выпал с пятого этажа.

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