Хитовый детектив «Фишер» продлили сразу на два сезона: «Начинаем работу»

Wink: хитовый детектив «Фишер» получит третий и четвертый сезоны

Онлайн-кинотеатр Wink объявил в Telegram-канале о том, что ставший популярным в России триллер «Фишер» продлен сразу на два сезона.

«Начинаем работу сразу над двумя новыми сезонами детектива «Фишер», — сказано в публикации.

Шоураннерами и режиссерами одной из частей станут создатели первого сезона — Сергей Тарамаев и Любовь Львова, а другой — Ольга Френкель («Классная Катя» и «Инсомния»). Генеральными продюсерами выступят Федор Бондарчук и Дмитрий Табарчук. Актерский состав, уточнили в Wink, будет раскрыт позднее.

В комментариях интернет-пользователи разделились во мнении, стоит ли продлевать «Фишера».

«Будут теперь доить «Фишера» до последнего. Хотя, у того же «Настоящего детектива» уже 4 сезона, причем 3 сомнительного качества. Кажется, «Фишера» может постигнуть та же участь. На одном Янковском далеко не уедешь»; «Вы второй сезон нормально снять не смогли, куда еще два?»; «От второго сезона отходим, тут еще два добавляют», — написали в комментариях.

29 мая на Wink начался второй сезон триллера «Фишер» — с подзаголовком «Затмение». В новых сериях герои Ивана Янковского и Александра Яценко, к которым присоединилась Ирина Старшенбаум, ловят маньяка в южном курортном городке. Подробнее о том, каким вышло продолжение детектива, — в рецензии «Газеты.Ru»

Ранее стало известно, что фильм с Болдуином выйдет в российский прокат под названием «Случайный выстрел».