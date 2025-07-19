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Лайма Вайкуле о «трагедии молодежи» в РФ: «Россия идет в СССР»

Певица Вайкуле: трагедия молодежи в РФ заключается в том, что Россия идет в СССР
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laima_vaikule_official/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Певица Лайма Вайкуле выразила мнение, что Россию настигнут времена СССР, поэтому артистка переживает за отечественную молодежь. Своим мнением исполнительница поделилась в YouTube-беседе с «Латвийским радио 4».

«Да, мне кажется, что Россия туда (в СССР — прим. «Газеты.Ru») идет семимильными шагами, не позавидуешь. Особенно молодым людям, которые родились в свободной России. Они не понимают, что происходит: во время «перестройки» все можно было, они были людьми мира, — а тут вдруг нельзя сказать это, нельзя сказать то. Ужасно! Трагедия для молодежи», — заявила артистка.

Также Лайкуле не исключила, что Алла Пугачева посетит ее фестиваль Laima Rendezvous Jūrmala 2025, который пройдет с 25 по 27 июля в Юрмале. По словам артистки, подруга всегда посещает мероприятие, если у нее нет других планов.

«[У нас с Пугачевой] прекрасные отношения. Мы каждый день созваниваемся», — раскрыла Вайкуле.

Среди российских знаменитостей «Рандеву» Лайма Вайкуле в этом году посетят: Семен Слепаков (признан в РФ иностранным агентом), Андрей Макаревич (признан в РФ иностранным агентом), а также группа «Би-2». Помимо них, на мероприятии выступят Потап с Настей Каменских и Верка Сердючка.

Ранее сообщалось, что Данила Козловский возвращается в кинотеатры России.

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