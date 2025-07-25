Прилучный отписался от дочери в соцсетях после вечеринки бывшей жены

Прилучный отписался от своей дочери Мии в соцсетях после вечеринки Муцениеце

Известный российский актер Павел Прилучный отменил подписку на страницу дочери Мии в социальных сетях. Это произошло после тематической вечеринки его бывшей супруги Агаты Муцениеце, посвященной полу будущего ребенка. Об этом сообщает Woman.ru.

«Пользователи предположили, что артисту не понравился контент с мероприятия», — отмечает издание.

На вечеринке присутствовал сын пары Тимофей, который последний год проживает с отцом и его новой супругой Зепюр Брутян. По данным источника, это первая их встреча с матерью за долгое время.

Прилучный и Муцениеце развелись в 2020 году после 11 лет брака. У пары двое детей: 12-летний Тимофей и 10-летняя Мия.

20 июня адвокат Агаты Муцениеце Наталья Мелешкина заявила, что сын актрисы и Павла Прилучного Тимофей подвергается давлению со стороны отца.

Ранее Агата Муцениеце подтвердила свою беременность.