Прилучного обвинили в «сильнейшем давлении» на сына: «У Агаты по-прежнему нет связи с ним»

Адвокат Мелешкина отказалась от комментариев об уголовном деле против Муцениеце

Адвокат Агаты Муцениеце Наталья Мелешкина заявила, что сын актрисы и Павла Прилучного Тимофей подвергается давлению со стороны отца. Ее слова передает «СтарХит» в Telegram-канале.

В октябре 2024 года Муцениеце рассказывала, что Тимофей живет с отцом и отказывается с ней общаться. Актриса называла решение ребенка несамостоятельным. Она также обвиняла Прилучного в том, что тот «ведет против нее войну».

«Нам по-прежнему чинят препятствия. Ребенок находится под сильнейшим давлением. Связи по телефону тоже нет», — сказала Мелешкина.

Сегодня состоялось очередное слушание в Головинском суде Москвы по делу о местожительстве их сына Тимофея. После судебного заседания адвокат Прилучного Оксана Даниелова заявила, что актер намерен привлечь экс-супругу к уголовной ответственности за распространение ложных сведений. Она опровергла, что Прилучный настраивает Тимофея против матери.

«У Павла абсолютно категорически демократичные методы взаимодействия. И, подчеркиваю, он настаивает на общении матери с ребенком», — уверила Даниелова.

Адвокат Муцениеце, в свою очередь, отказалась комментировать СМИ эту информацию. Следующее заседание по делу Муцениеце и Прилучного пройдет 9 июля.

Агата Муцениеце и Павел Прилучный развелись в 2020 году после десяти лет брака. У них есть двое общих детей — 11-летний Тимофей и 7-летняя Мия.

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