На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Прилучного обвинили в «сильнейшем давлении» на сына: «У Агаты по-прежнему нет связи с ним»

Адвокат Мелешкина отказалась от комментариев об уголовном деле против Муцениеце
close
Екатерина Чеснокова/РИА «Новости»

Адвокат Агаты Муцениеце Наталья Мелешкина заявила, что сын актрисы и Павла Прилучного Тимофей подвергается давлению со стороны отца. Ее слова передает «СтарХит» в Telegram-канале.

В октябре 2024 года Муцениеце рассказывала, что Тимофей живет с отцом и отказывается с ней общаться. Актриса называла решение ребенка несамостоятельным. Она также обвиняла Прилучного в том, что тот «ведет против нее войну».

«Нам по-прежнему чинят препятствия. Ребенок находится под сильнейшим давлением. Связи по телефону тоже нет», — сказала Мелешкина.

Сегодня состоялось очередное слушание в Головинском суде Москвы по делу о местожительстве их сына Тимофея. После судебного заседания адвокат Прилучного Оксана Даниелова заявила, что актер намерен привлечь экс-супругу к уголовной ответственности за распространение ложных сведений. Она опровергла, что Прилучный настраивает Тимофея против матери.

«У Павла абсолютно категорически демократичные методы взаимодействия. И, подчеркиваю, он настаивает на общении матери с ребенком», — уверила Даниелова.

Адвокат Муцениеце, в свою очередь, отказалась комментировать СМИ эту информацию. Следующее заседание по делу Муцениеце и Прилучного пройдет 9 июля.

Агата Муцениеце и Павел Прилучный развелись в 2020 году после десяти лет брака. У них есть двое общих детей — 11-летний Тимофей и 7-летняя Мия.

Ранее Михалков подтвердил, что взял Ефремова на работу после колонии.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами