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Агата Муцениеце подтвердила свою беременность

Актриса Агата Муцениеце сообщила о своей беременности от Петра Дранги
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Василий Кузьмичёнок/Агентство «Москва»

Актриса Агата Муцениеце подтвердила свою беременность в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

Знаменитость опубликовала в личном блоге серию фотографий в сером трикотажном платье, которое подчеркивало ее живот. На нескольких снимках Муцениеце позировала вместе со своим женихом, музыкантом Петром Дрангой и дочерью Мией от первого брака с Павлом Прилучным.

Слухи о беременности Агаты Муцениеце возникли в апреле. В сети завирусился ролик с шоу «Абсолютно другая нага», на котором интернет-пользователи разглядели округлившийся живот актрисы.

2 мая актриса рассказала, что ее возлюбленный, музыкант Петр Дранга, сделал ей предложение руки и сердца. Артистка опубликовала фото, на котором жених целует ее на фоне заката.

В 2020 году Муцениеце развелась с Прилучным после десяти лет брака. У них есть двое общих детей — 12-летний Тимофей и 9-летняя Мия. Сейчас знаменитости судятся друг с другом из-за местожительства сына.

20 июня стало известно, что Прилучный подал иск о клевете против экс-жены. Актер намерен привлечь Муцениеце к уголовной ответственности по статье 128.1 УК РФ («Клевета») из-за обвинений в побоях.

Ранее Дима Билан заявил, что хочет стать женихом.

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