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Саша Барон Коэн подкачался после развода и «Оземпика»

Актер Саша Барон Коэн снялся без рубашки для мужского журнала
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Men's Fitness

Актер и режиссер Саша Барон Коэн показал, как подкачался после развода и использования уколов «Оземпика». Он снялся без рубашки для обложки мужского журнала «Men's Fitness U.K.»

Коэн изменил фигуру для съемок в роли персонажа Мефисто из киновселенной Marvel. Создатель «Бората» дебютировал в роли скандально известного злодея комиксов в сериале Disney+ «Железное сердце» летом 2025 года.

«Некоторые знаменитости пользуются услугами «Оземпика», некоторые — услугами личных поваров, третьи — услугами персональных тренеров. Я же пользовался всеми тремя», — пошутил Коэн в сторис на своей странице в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена), публикуя фотографии из фотосессии.

Кроме того, он заверил подписчиков, что фотографии не были созданы при помощи искусственного интеллекта.

«Дебют моего нового персонажа: мужчина средних лет, который заменил пиво протеиновыми коктейлями… Сложно входить в кризис среднего возраста», — написал в одном из постов 53-летний артист.

Актриса Айла Фишер подала на развод с Сашей Бароном Коэном в 2024 году после того, как актриса Ребел Уилсон выпустила свои мемуары, где обвинила «Бората» в харрасменте и неподобающем поведении.

Ранее Фишер назвала развод с Сашей Бароном Коэном самым трудным испытанием.

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