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Экс-супруга Саши Барона Коэна впервые рассказала о разводе

Актриса Фишер назвала развод с Сашей Бароном Коэном самым трудным испытанием
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Kevin Sullivan/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Актриса Айла Фишер впервые рассказала о своем разводе с актером Сашей Бароном Коэном. О своей личной жизни она поговорила с Times.

«Это самое трудное испытание, через какое мне пришлось пройти, и в процессе я так много узнала о себе. Я никогда не думала, что моя семья разрушится, но мы преданные и любящие родители», — заверила она.

Сейчас Фишер не готова завязывать новые отношения, но, по ее словам, «пытается переосмыслить амбиции, переориентироваться и заново вдохновиться своей карьерой», а также опирается на поддержку подруг.

«Я сижу здесь сегодня из-за них. Я так много узнала о силе женской дружбы, только сейчас узнала, что у меня есть устойчивость, какова я вне партнерства и каковы мои ценности. Это был долгий путь», — сказала 49-летняя актриса.

Фишер подала на развод с мужем в 2024 году после того, как актриса Ребел Уилсон выпустила свои мемуары, в которых обвинила «Бората» в харрасменте и неподобающем поведении.

В своей книге «Восстающая Ребел» актриса назвала Барона Коэна «придурком» и заявила, что он оказывал на нее давление во время съемок откровенных сцен в картине «Братья Гримсби». Тот, в свою очередь, обвинил Уилсон в клевете и вскоре добился того, чтобы глава, в которой содержатся «явно ложные утверждения», была отредактирована. Впрочем, на его развод с Фишер это никак не повлияло.

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